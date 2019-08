Posztumusz csillagot kap a Hírességek sétányán a Higher and Higher énekese

Jackie Wilson az ötvenes-hatvanas években soul- és rhythm and blues-énekesként vált híressé.

Posztumusz csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán az 1984-ben elhunyt Jackie Wilson, akinek legismertebb számai közé tartozott a Whispers, a Lonely Teadrops vagy a Higher and Higher.

Az énekes csillagát szeptember 4-én avatják fel a sétányon. Az ünnepségen özvegye és Smokey Robinson is felidézi a sztár emlékét. Wilson 1934-ben született Detroitban, és fekete énekesként gospelzenével kezdte pályafutását. Az ötvenes-hatvanas években soul- és rhythm and blues-énekesként vált híressé. 1975-ben egy New Jersey-i fellépésén szívrohamot kapott, és bár újraélesztették, kómába esett, és 1984-ben bekövetkezett haláláig nem tért magához.

A legendás énekest 2013-ban beiktatták a Rhythm & Blues Hírességek Csarnokába.