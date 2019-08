A hősszerelmest hozta Gerard Butler a vörös szőnyegen

Romantikusabb csókot el sem tudunk képzelni egy filmpremieren.

Gerad Butler fülig szerelmes, ezt pedig meg is mutatta új filmje, a Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása premierjén, ahol a lehető legromantikusabb módon csókolta meg kedvesét, Morgan Brownt a fotósok hada előtt. A pár másfél éve egyszer már szakított egymáshoz, de hamar ki is békültek, azóta azonban nem láthattuk őket együtt vörös szőnyeges eseményen – írja a Just Jared.

Gerad Butler és Morgan Brown (Fotó: Getty Images)

Korábban a pár kapcsolatában túl sokszor került szóba a hűség, hisz Butlerre gyakorlatilag rávetik magukat a nők, amit mi készséggel el is hiszünk, neki azonban nagyon nehéz nemet mondani, ezért sem voltak korábban hosszútávúak a kapcsolatai.

A színész új filmje, melyben a további szerepekben Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith látható a hazai mozikban augusztus 29-től lesz látható.