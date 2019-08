Előzménysorozat készül Bullock és Kidman Átkozott boszorkák című filmjéhez

A sztori a 60-as években játszódik majd, és az első évada vélhetően tízrészes lesz.

A korábban Nicole Kidman és Sandra Bullock főszereplésével elkészült Átkozott Boszorkák című film, mely a halloweeni szezon egyik elkophatatlan klasszikusa, most sorozat formájában tér vissza.

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkák című filmben. (Fotó: Getty Images/Hulton Atchive)

A széria az HBO Max streamingszolgáltató számára készül, és a Rules of Magic címmet viseli, akárcsak Alice Hoffman kétkötetes könyvsorozatának elő regénye, melyen ugye a sorozat is alapul majd. Mint a Just Jared írja, előzménytörténetről van szó, mely az Átkozott boszorkákban Stockard Channing és Dianne Wiest által játszott nagynénik történetét meséli el.

“A két nővér úgy gondolja, hogy az elszigeteltség átka sújtja őket boszorkányként, mivel egyszerűen nem tudnak rátalálni az igaz szerelemre. Miközben a testvérek félelmet és tiszteletet váltanak ki a városka lakóiból, addig bátyjuk, Vincent váratlan örökséget hagy hátra” – szól az ismertető.

A sorozat a 60-as években játszódik majd, és ha minden igaz, az első évadot tízrészesre tervezi az HBO.