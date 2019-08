Paul Walker lánya eddig sosem látott képpel emlékezik apjára

A kommentekből kiderül, hogy a rajongóknak is a mai napig nagyon hiányzik a tehetséges színész.

Az utóbbi két évben igen keveset lehetett hallani Paul Walker lányáról, a november 4-én születésnapját ünneplő Meadow Rain Walkerről. A sztárcsemete közösségi oldalán sem aktív egy ideje, leginkább színész édesapja emlékét próbálja életben tartani a néha-néha közzétett régi családi fotókkal.

Ezúttal is egy még nem látott képet osztott meg apjáról, melyen Paul egy malaccal úszkál a tengerben, mely minden bizonnyal egy bahamai nyaraláson készült. “Rád gondolok, puszi” – olvasható a Just Jared által is megosztott bejegyzésben.

Walker lánya gondatlanságból való halálokozásért perelte be három évvel ezelőtt a Porsche autógyárat, mivel szerinte a sportautónak, amelyben a filmsztár végzetes balesetet szenvedett, számos tervezési hibája volt. A Porsche válasza szerint Walker “tudatosan és önként vállalt minden kockázatot” azzal, hogy a kocsi utasa lett. A pert tavaly Meadow kérésére megszüntették.

Meadow mellesleg apja 25 millió dolláros vagyonának egyedüli örököse, aki korábban az autót vezető Roger Rhodas vagyonából 10,1 millió dolláros kártérítést is kapott.