Ilyen volt Aretha Franklin megindító küzdelme a rákkal - most rákkutató alapítványt hoztak létre az emlékére

A tavaly elhunyt díva kitartása inspirálóan hatott orvosaira.

Az egy éve elhunyt Aretha Franklin emléke előtt tisztelegve neuroendokrin daganatok gyógyításának kutatására hoztak létre alapítványt Detroitban.

A soulműfaj királynőjeként számon tartott, tizennyolcszoros Grammy-díjas énekesnő 2018. augusztus 16-án, 76 éves korában elhunyt detroiti otthonában (Fotó: MTI/EPA/Cliff Stanley)

A soul királynője 2018 augusztusában 76 évesen hunyt el neuroendokrin hasnyálmirigytumorban. A Neuroendokrin Daganatkutató Alapítvány vezetője, Elyse Gellerman az énekesnő emlékére, a család hozzájárulásával hozta létre az Aretha Franklin Alapítványt.

“Azért hoztuk létre ezt az alapítványt, hogy azoknak, akik adózni akarnak Aretha emlékének, legyen módjuk támogatni a kutatást” – indokolta a döntést Gellerman. Az énekesnő orvosai elmondták, hogy miközben Franklin világhírű díva volt, nem viselkedett dívaként, rendkívül kedves és tisztelettudó volt. “Úgy viselkedett velem és a kollégáimmal, mint a barátaival” – idézte fel az Ohiói Állami Egyetemen dolgozó Manisha Shah.

Az énekesnő tumora a hasnyálmirigyében kezdődött, és sokkal lassabban fejlődött ki, mint a hasnyálmirigyrák agresszívebb változata, a gyakrabban előforduló adenokarcinóma. Az énekesnőnél kialakult tumor rendkívül ritka, a hasnyálmirigyben kialakuló daganatoknak csupán 7 százaléka neuroendikrin tumor.

Shah elmondta, hogy ő azt követően találkozott Franklinnal, hogy az énekesnőnél 2010-ben diagnosztizálták a rákot, megműtötték és kezelték a detroiti Karmanos Rákközpontban. Mint hozzáfűzte: az énekesnő pontosan tájékozódott tőle arról, hogy mennyi ideig tart a kezelése, és milyen megszorításokkal jár, és e szerint alakította terveit. Néhány fellépését le kellett mondania, de 2017 novemberében énekelt Elton John 25 éves AIDS Alapítványának jubileumi gálaestjén, és 2015-ben a Kennedy Központban Carole King emlékére rendezett emlékesten is szerepelt, amelyen Barack Obama elnök is részt vett.

Shah szerint Franklin méltósággal, bizakodva és türelemmel viselte betegségét. Amennyire a körülmények engedték, folytatta megszokott életét és továbbra is megtartotta pozitív gondolkodását. Az orvos elmondta, hogy az énekesnő ugyanabban a ráktípusban szenvedett, mint Steve Jobbs, az Apple társalapítója. Célzott gyógyszeres terápiával és kemoterápiával is kezelték. Felidézte, hogy egy olyan kezelést is ajánlott neki, amiért Európába kellett volna utaznia, de Franklin annyira rettegett a repüléstől, hogy erre nem volt hajlandó.

“Olyan egyszerűen, szépen és teljesen élte az életét, ahogy csak lehetett. A vele töltött évek ránk is inspirálóan hatottak” – emlékezett az orvos.