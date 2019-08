Magával ragadó a Wham! ihlette Last Christmas-film első előzetese

Az Emilia Clarke főszereplésével készült mozi lesz az idei karácsony nagy durranása.

Paul Feig rendezi a következő ünnepi szezon kasszasikerét, a Last Christmast, mely a Wham! híres slágerének történetét idézi fel. A szereposztásban Emilia Clarke mellett Henry Golding, Emma Thompson és Michelle Yeoh neve is olvasható. A forgatókönyvet Emma Thompson és Greg Wise írta.

Most pedig megérkezett az első előzetes, ami George Michael dalaival felturbózva sokaknak meg fogja hozni a kedvét a mozihoz.

A szerelmi történetben Clarke egy Kate nevű lányt alakít, akinek párját, Tomot, a Crazy Rich Asians sztárja, Henry Goulding formálja meg. Kate “manóként” dolgozik egy karácsonyi üzletben, aki a rossz döntések terén igazi profi, így, amikor megismerkedik Tommal, rögtön tudja, hogy minden túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

A Last Christmas a 2016-ban elhunyt George Michael, a Wham! énekesének emlékére készül. A film 2019 karácsonyán tekinthető meg a mozikban – számolt be róla a Just Jared.