A kommentelők győztek - az énekes mégsem vállalja A kis hableány Eric hercegének a szerepét

Nem Harry Styles lesz Ariel szerelme.

Az internet egy emberként szólalt fel a Disney választása ellen, amikor júliusban bejelentették, hogy a One Direction egykori tagja, a szólóban is sikeres Harry Styles lesz Ariel kedvese a Disney új élőszereplős meséjében, A kis hableányban.

Harry Styles (Fotó: Getty Images/Dia Dipasupil)

A The Wrap magazin azonban most megtudta, hogy a popsztár visszautasította a lehetőséget, melyben természetesen nagy szerepe volt az ellenséges közhangulatnak is, ami a kasztingot illeti. Tehát ami továbbra is biztos, hogy Arielt a 19 éves Halle Bailey alakíthatja, apját, Tritont, Havier Bardem, és hozzájuk csatlakozik még Melissa McCarthy, Jacob Tremblay és Awkwafina is. A filmet az a Rob Marshall rendezi, aki a Mary Poppins visszatért jegyzi. A filmet leghamarabb 2020 elején kezdik el forgatni.

Halle Bailey (Fotó: Getty Images/Kevin Winter)

Hogy ki lesz akkor a mese másik főszereplője, az a Just Jared szerint a jövő héten megrendezésre kerülő Disney D23 Expóján akár bejelentésre is kerülhet.