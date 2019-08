Vissza nem térő lehetőség a Jóbarátok 25. évfordulója alkalmából

A mozik műsorra tűzik a legjobb részeket.

Nagy kár, hogy csupán az amerikai moziknak jutott eszébe Jóbarátok heteket tartani szeptemberben a sorozat 25. évfordulója alkalmából. Szinte biztos, hogy telt házasak lesznek a vetítések, melynek keretében a rajongók 12 kedvenc epizódjukat nézhetik újra széles vásznon.

A Jóbarátok című sorozat főszereplői (Fotó: Facebook)

A Just Jared információi szerint a mozik szeptember 23-án, szeptember 28-án és október 2-án vetítik a kiválasztott epizódokat, melyekből négyet direkt erre az alkalomra most digitálisan fel is újítottak. Az Friends 25th: The One With The Anniversary eseményre már augusztus 16-tól indul az elővételes jegyárusítás.

A Jóbarátok minden idők egyik legkedveltebb sitcomja, mely 1994 szeptember 22-én debütált, és mely világhírűvé tette Jennifer Anistont, David Schwimmert, Courteney Coxot, Matthew Perryt, Lisa Kudrow-t és Matt LeBlanc-t.