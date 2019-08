Taylor Swift váratlan meglepetéssel szolgált egy bár vendégeinek

Néhány pohárka után egyszerűen dalra fakadt és táncra perdült.

Taylor Swift You Need To Calm Down című dalát énekelte. Ebben a megállapításban a világon semmi érdekes nem lenne, ha ez egy koncerten történik meg, megrendezett körülmények között. Azonban ha ez egy bárban játszódik le, mégpedig úgy, hogy Taylor már pár pohár alkohol elfogyasztása után van, akkor már sokkal jobban kíváncsivá teszi a sajtót.

Az amerikai énekesnő augusztus 23-án dobja ki új nagylemezét, a Lovert, és a rajongók tűkön ülnek a promóciós kampány minden kis hírmorzsáját összecsipegetve, de ők sem számítottak ilyen videóra.

Ahogy látható a felvételen, Taylor saját dalát kezdi el énekelni, méghozzá úgy, hogy egy kis minimál táncot is lejt hozzá. Az egyik rajongó a Twitteren például ezt írta:

„Egy részeg Taylor a legcukibb dolog a világon, annyira szívesen buliznék én is vele!” – idézte az egyik rajongót a Hollywoodlife.