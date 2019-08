Több mint félmillió dollárért kelt el Elizabeth Taylor Rolls Royce autója

Ötszázhúszezer dollárért kelt el Elizabeth Taylor zöld színű Rolls Royce márkájú autója a Guernsey’s aukciósház New York-i árverésén. A gépkocsit a színésznő kívánságára festették zöldre, és megjelent a főszereplésével készült Kleopátra című film római jelenetében. Az aukciósház szerint a Silver Cloud II kabrió a becsült ára négyszereséért kelt el.

Elizabeth Taylor's Rolls-Royce, nicknamed "the Green Goddess," is going up for auction. The Oscar-winning star's custom-built convertible car is expected to fetch up to $2 million at the Guernsey's auction in New York. https://t.co/kfPnAD0wig pic.twitter.com/BZ2Cf68Fux

— CNN (@CNN) 2019. augusztus 6.