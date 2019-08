Ötvenéves a Beatles ikonikus Abbey Road-i fotója

Több száz Beatles-rajongó gyűlt össze csütörtökön a londoni Abbey Roadon, ahol napra pontosan 50 éve készült a Beatles együttes ikonikus fotója arról, amint átkelnek az EMI zenekiadó stúdióinak otthont adó utca zebráján.

The Beatles were photographed crossing Abbey Road 50 years ago today, resulting in one of the most iconic album covers of all time. Here, Rob Sheffield settles an age-old debate about the album https://t.co/hyUcB9L2ls pic.twitter.com/wvBgHDKXYo

— Rolling Stone (@RollingStone) 2019. augusztus 8.