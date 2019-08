Óriásit nőtt Ryan Reynolds és Blake Lively meseszép kislánya, mióta utoljára láthattuk

A kis James szakasztott az édesanyja.

Ryan Reynolds és neje, Blake Lively kislánya, James már négyéves, de az első két évéből egy fotó sem került nyilvánosságra, egyszerűen senki nem tudta lencsevégre kapni a kislányt. Ezért „kalapot emelünk” a szülők előtt, hiszen a lesifotósokat nem lehetett egyszerű kicselezni.

HEARTS MELTING: Ryan Reynolds sweetly holds hands with his daughter during Big Apple outing https://t.co/fciYsz5MF4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2019. augusztus 7.

Aztán két évvel ezelőtt a sztárpár úgy döntött, hogy Ryan a Hírességek sétányán kapott csillagának avatásán bemutatják a világnak gyermekeiket, Jamest és Inest. Reynoldsot és nagyobbik lányát most New Yorkban sétálva kapták lencsevégre, két évvel az első hivatalos fotók után, melyeket a Dailymail is megosztott.

James egyre jobban hasonlít édesanyjára, hosszú szőke göndör tincseit egyértelműen tőle örökölte, melyet két fonott copfban viselt. Igazi nagylány lett belőle, mióta utoljára láthattuk.

A pár a People magazinnak a múlt hónapban mesélte, hogyan igazítják a munkát a családhoz, a megoldásuk pedig az, hogy Ryan és Blake sosem forgat egyszerre, így valamelyikük a kicsikkel tud lenni, sőt követi az éppen dolgozó felet a forgatásra is, így együtt lehetnek, és a gyerekek sem hiányolják az apjukat vagy az anyjukat.