Olivia Wilde-ot két ismeretlen mentette meg a teljes összeomlástól

A kétgyermekes anyukát a legrosszabb pillanatban érte kisfia hisztije.

Olivia Wilde a minap ismét visszanyerte a hitét az emberiességben, történt ugyanis, hogy ötéves kisfia, Otis egy étteremben gyakorlatilag teljesen elvesztette az önuralmát – írta meg a People magazin.

Jason Sudeikis és párja, Olivia Wilde (Fotó: Rex Features(

A színésznő azonban váratlan helyről kapott segítséget, mely történetet most közösségi oldalán is őszinte hálával osztott meg:

“Pár nappal ezelőtt a kisfiamnak volt egy 10-es szintű összeomlása egy étteremben. Megesik. Nagyon éhes volt és egyszerűen elvesztette az önuralmát. Négy szatyor volt nálam, és a kétévesem az ölemben. Káosz volt. Tele volt a hely, és bár próbáltam tartani magam, belül én is kiborultam. Aztán odajött egy fiatal nő és egy férfi, akik felajánlották a segítségüket. Lenyeltem a büszkeségem és elfogadtam. Segítettek bepakolni a kocsimba, sőt, a kisebbiket becsatolták a gyerekülésbe is. Amikor megköszöntem nekik, csak annyit mondtak, hogy mindannyiunknak vannak ilyen napjaink” – szól a kedves történet, mely miatt a színésznő most újra hiszi, hogy nem veszett ki az emberiesség a világból.