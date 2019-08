Itt jön a menyasszony - Heidi Klum másodszorra is kimondta az igent a Tokio Hotel gitárosának

A német topmodell lélegzetelállító volt hófehér ruhájában.

Heidi Klum és Tom Klaulitz decemberben jelentette be eljegyzését, néhány hete azonban kiderült, hogy rajongóik hiába várják a nagyszabású lagzit, a szerelmesek ugyanis már kimondták a boldogító igent a legnagyobb titokban. Ráadásul nem is mostanában, hanem még februárban, akkor váltották ki ugyanis Los Angeles-i hivatalban a házassági engedélyt.

Éppen ezért volt még nagyobb a rajongók meglepetése, mikor kiderült, hogy a pár Caprin, egy jachton másodszorra is hűséget fogadott egymásnak, ezúttal már megadva a módját a nagy napnak. Ez a szombati ceremónia már a családnak és a barátoknak került megrendezésre, melyen Heidi egy káprázatos esküvői ruhát viselt, amit váll nélküli fazonja, és köpeny szerű uszálya egészen egyedivé tett – számolt be róla az ET Canada.

Heidi és Tom kapcsolata mindenki nagy meglepetésére meghazudtolta az előzetes jóslatokat, amiknek alapját a 16 évnyi korkülönbség okozta.