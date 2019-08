Még Idris Elba sem tudja valójában, hogy miről szól az új filmje

Egy talkshow-ban kapta magát azon, hogy tulajdonképpen a műsorvezető kérdésére nem tud teljesen kielégítő választ adni.

Már korábban is felmerült, hogy a Macskák című látványos filmmusicalnek nincs kimondott cselekménye, mivel az eredeti darab is színes életképek sorozatából áll – és ettől még a világ egyik legsikeresebb musicalje –, most pedig az egyik főszereplő is ráerősített erre a sejtésre.

Idris Elba, aki Makár Vikit, a Titokzatos Macskát alakítja a filmben, látványosan zavarba jött, amikor a The Late Show with Steven Colbert beszélgetős műsorban arról kérdezték, miről szól a történet.

„Hát izé. Most igazi csávába kerültem. Ez egy klasszikus darab. Nagy musical Andrew Lloyd Webbertől. Macskákról szól. Ez így jó lesz? – mondta a brit színész az azonnali kérdésre. – Egy macska a macskamennyországba szeretne jutni, és közben egy csomó dolog történik. Végtére is mindannyian a macskamennyországba szeretnénk jutni, és ennek a lényegét ragadja meg a történet.”

A Macskák filmváltozata hatalmas sztárparádét fölvonultatva – Taylor Swift, Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen – szólaltatja meg Webber halhatatlan dalait. Legutóbb a film előzetese váltott ki kisebb sokkot az internet népe körében, mert a szereplők digitálisan átalakított külseje szokatlannak tűnt, de azóta számos mém született ezzel kapcsolatban, így sikerült feldolgozni a megrázkódtatást.