Sophie Turner összetört, miután kiskutyáját végzetes baleset érte

Szokásos napi kalandjukra indultak Sophie Turner és Joe Jonas kutyái, köztük az alaszkai klee kai kutyus, Waldo is, a sétáltatásra alkalmazott személlyel.

According to TMZ, Joe Jonas and Sophie Turner are mourning the loss of one of their dogs after he was struck and killed by a car earlier this week. https://t.co/nxn1A6K2js

— Twitter Moments (@TwitterMoments) 2019. július 27.