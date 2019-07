Nem is egy, hanem két Halloween-folytatás jön

A remake sikere után a stúdió bízik benne, hogy mindkét rész kasszasiker lehet.

A Halloween nagy sikere – 255 millió dolláros bevétel 10 milliós költségvetés mellett – nyomán az alkotók emelik a tétet: már két folytatást terveznek.

Jamie Lee Curtis a Halloweenban. (Fotó: Facebook)

A Halloween Kills és a Halloween Ends egymást követő években kerülnek a mozikba. A főszereplő természetesen Jamie Lee Curtis lesz, aki a legelső, 1978-es opusz sztárja is volt, és mindkét folytatást David Gordon Green rendezi, aki a tavalyi filmet is sikerre vitte. Részt vesz a folytatások elkészítésében David Carpenter is, az 1978-as klasszikus alkotója.

A következő, Halloween Kills című rész hazánkban 2020. októberére várható, míg a harmadik rész, a Halloween Ends egy évre rá, szintén októberben.