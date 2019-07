Twilight rajongóknak kötelező - Bella otthonát most bárki kibérelheti pár napra

Különleges ingatlan tűnt fel az Airbnb kínálatában, ami legfőképpen az Alkonyat című film rajongóinak lehet örömhír. Ezentúl bárki lefoglalhat néhány éjszakát Bella Swan házában, egészen pontosan abban, amiben az első részt forgatták. Később stúdióba helyezték át a felvételeket, de a tulajdonosok most úgy döntöttek, hogy újradekorálják a belső tereket, így pedig igazi turistalátványosság lehetnek.

