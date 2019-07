Brooke Shields 54 évesen olyan bikinis alakkal rendelkezik, ami előtt le a kalappal

Ritkán posztol hasonló fotót a színésznő, de arra megéri várni.

Brooke Shields ügyel az alakjára, ennek köszönheti, hogy 54 évesen is bátran viselhet bikinit, ugyanis alakja egyszerűen tökéletes. A színésznő éppen egy motorcsónakos kirándulásról jelentkezett be rajongóinál, a fotó, melyet a Just Jared is megosztott, pedig természetesen tarolt.

“Micsoda gyönyörű nap, és egyáltalán nem is érezzük jól magunkat” – viccelődött Brooke, aki áprilisban nyilatkozott arról, hogy általában gyerekei veszik rá arra, hogy kitegyen magáról hasonló képet, ő ugyanis mindig is munkának érezte, ha egy képhez pózol.

“A lányok mindig mondogatják, hogy mennyit dolgozom, milyen jól nézek ki és mégsem posztolok. Úgy vélik, hogy jót tenne nekem, ha kapnék visszaigazolást” – amiben nincs is hiánya a gyönyörű színésznőnek.