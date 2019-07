Tüneményes videón az első lépések – járni tanul Chrissy Teigen és John Legend kisfia

Ahogy arról a Just Jared is beszámolt, Chrissy Teigen éppen jó időben kapta elő a mobiltelefonját, így éppen meg tudta örökíteni, amint 14 hónapos kisfia, Miles óriási mérföldkőhöz érkezik.

“Azt hiszem sikerült elcsípnem az első igazi lépéseit. Szerintetek ez számít?” – kérdezte rajongóitól az izgatott édesanya.

I think I just caught his first real steps! Does this count? pic.twitter.com/LBYz1jCCIY

— christine teigen (@chrissyteigen) 2019. július 23.