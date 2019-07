Rihanna sem akart hinni a szemének - ez a kislány szakasztott mása az énekesnőnek

A genetika csodája az ismeretlen kis hasonmás.

Bár Rihanna egyértelműen utánozhatatlan barbadosi szépség, úgy tűnik, hogy néhány év múlva kihívója akad majd. Az énekesnő kedden megosztott ugyanis egy fotót egy kislányról, aki ránézésre ő is lehetne tízévesen. A tüneményes hasonmásról nem sok mindent lehet tudni, sem a nevét, sem a korát, és azt sem, hol él pontosan, mindenesetre azzal, hogy Riri vonásai ennyire szembetűnőek rajta, most már a fél világ tudni szeretné, ki is ez a leányzó – számolt be róla a Dailymail.

“Majdnem eldobtam a mobilom, amikor megláttam, ez hogyan lehetséges?” – osztotta tovább a kislány édesanyjának fotóját a híresség. A gyerek előtt ráadásul komoly modellkarrier is állhat, hiszen Tyra Banks manöken is keresteti már az interneten, hogy szüleinek és neki felkínálhassa ezt a nem mindennapi lehetőséget.

Rihanna és Tyra döbbenetében egyébként híres ismerőseik is osztoznak:

“Mikor szültél gyereket?” – poénkodott Snoop Dogg, de Miranda Kerr és Priyanka Chopra is ámulatát fejezte ki a kislány fotója alatt.