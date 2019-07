Kalapács alatt B.B. King Lucille nevű gitárja

Aki meg akarja kaparintani, annak egy vagyonra lesz szüksége, hogy az övé legyen a nyertes licit.

A várakozások szerint akár százezer dollárért (28,4 millió forint) is elkelhet idén ősszel egy Los Angeles-i aukción B.B. King egyik Lucille nevű gitárja, amelyet 80. születésnapjára kapott ajándékba a világhírű blueszenész.

A Julien’s Aukciósház közlése szerint a fekete színű, Gibson ES-345-ös modellt a zenész hagyatékából származó több másik személyes tárggyal együtt bocsátják árverésre szeptember 21-én. Az aukcióház szerint a hangszert a Gibson cég ajándékozta Kingnek a 80. születésnapjára. A gitár fejét gyöngyházszínű berakás díszíti: a B.B. King 80 felirat, valamint egy korona látható rajta. A hangszer értékét 80 ezer és 100 ezer dollár közé becsülik a szakértők.

A zenész több másik gitárja is a Lucille nevet viselte. A legenda szerint King először azt a gitárját keresztelte el így, amelyet 1949-ben, egy lángoló arkansasi klubból mentett ki. King koncertet adott a szórakozóhelyen, ahol két férfi dulakodni kezdett egy nő miatt, és végül tűz ütött ki. A zenész az életét kockáztatva rohant vissza a lángok közé a bent felejtett gitárjáért.

Az aukciósház szerint amikor King megtudta, hogy a szóban forgó nő neve Lucille, róla nevezte el gitárját, hogy “emlékeztesse magát, soha ne verekedjen, vagy fusson be egy lángoló épületbe egy nő miatt”. Kinget 1990-ben George H.W. Bush akkori amerikai elnök az Egyesült Államok legmagasabb, művészeknek odaítélt állami kitüntetésével (National Medal of Arts) jutalmazta. A szeptemberi aukción erre a kitüntetésre, valamint King turnébuszára, ékszereire és ruháira is licitálhatnak az érdeklődők.

A többszörös Grammy-díjas zenész 2015-ben halt meg, 89 éves korában.