Shaquille O’Neal átadta magát a fesztiválhangulatnak – együtt pogózott a tömeggel

A volt kosárlabdasztár manapság DJ-ként járja a világot.

Shaquille O’Neal manapság lemezlovasként keresi a kenyerét – írja a Foxnews. Az NBA egykori csillaga pedig a belgiumi Tomorrowland fesztiválon azt is megmutatta, mennyire együtt tud pulzálni a tömeggel, ha arról van szó.

Kissé vicces látni a pogózó tömegben a szinte mindenki főlé magasodó izompacsirtát, aki láthatóan teljesen átadta magát a fesztiválhangulatnak. Shaq egyébként nem csak partizott az eseményen, de fellépőként is szórakoztatta a kikapcsolódni vágyókat, méghozzá DJ Diesel néven.

A exkosaras egyébként gyerek kora óta rajon a zenéért, már akkor is ügyesen pörgette a lemezeket az iskolai bálokon, a 90-es években pedig rap karrierrel is próbálkozott. Így talán érthetőbb, miért is váltott ekkorát a Hírességek csarnokának tagja.