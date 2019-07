Nem várt fordulat: szakított a Riverdale szerelmespárja

Cole Sprouse és Lili Reinhart külön utakon folytatja.

Szép párt alkottak, a rózsaszín köd azonban feloszlott, már nem alkot egy párt Cole Sprouse és Lili Reinhart, akik mindketten szereplői a Riverdale című sorozatnak. A Comic-Conon együtt felvonuló fiatalokon nem látszódott különösebben, hogy feszengenének egymás társaságában, egy bennfentes azonban elkotyogta a Just Jarednek, hogy Cole egész este szakításukról panaszkodott az ismerőseinek.

Lili Reinhart és Cole Srouse (Fotó: Getty Images)

Ebből arra következtetünk, hogy nem Sprouse volt az, aki kezdeményezte a szétválást. A 2017 nyara óta egy párt alkotó duó egyébként igyekszik baráti viszonyt ápolni, ahogy az a képregénytalálkozón is látszott, hiszen még sokáig összeköti őket a közös munka.

A rajongóknak az is rossz hír lehet, hogy Lili így már biztosan nem lesz Palvin Barbi legjobb barátnője, aki pedig elsőre nem értené az összefüggést, azoknak eláruljuk, hogy a magyar modell szerelme az a Dylan Sprouse, aki a most már szingli Cole ikertestvére. A dupla randiknak így most vége…