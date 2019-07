Csillagászati összegért kelt el a sétabot, mely megmentette a Titanic néhány utasát

A Titanic egyik túlélőjének világító sétabotja 62 500 dollárért (18,1 millió forint) kelt el egy Rhode Island-i árverésen, ahol a hajózás volt a téma – közölte a Guernsey’s aukciósház hétfőn.

On the night of 14 April 1912, RMS Titanic sank in the North Atlantic Ocean. For passenger Ella White, her light-up walking stick guided her lifeboat to safety. The cane is now up for sale. Here's the fascinating story behind it https://t.co/zLBIYzp4aw #history #historyteacher pic.twitter.com/uM1XQjmh9I

— NST History Trips (@NSTHistory) 2019. július 22.