A bolt mélyhűtője mögött találtak rá a tíz éve eltűnt alkalmazottra

A januárban megtalált testet mostanra sikerült a rendőrségnek egyértelműen azonosítani a szülők DNS-e és az áldozat ruházata alapján – számolt be a helyi rendőrkapitány, Todd Weddum.

Workers removing shelves and coolers from a former No Frills Supermarket in Iowa discovered a body behind one of them in January. The remains were recently identified as those of a former employee who had been reported missing in 2009. https://t.co/X1MvxNgsSL

