Sally Field, az Earth, Wind and Fire és a Szezám utca is Kennedy-díjat kap

Minden évben díjazza a Kennedy Centre Honors azokat a művészeket és műveket, melyek hozzájárultak az amerikai kultúra fejlődéséhez. Ennek megfelelően idén is megrendezik a gálát, méghozzá decemberben – írja a Yahoo.

Sally Field (Fotó: Getty Images)

A díjazottak névsorát azonban már most ismertették. Köztük található a 72 éves színésznő, Sally Field, akit a Mrs. Doubtfire-ből, a Forrest Gumpból vagy az Acélmagnóliákból ismerhetnek a nézők, nem mellesleg kétszeres Oscar- és háromszoros Emmy-díjas.

Aztán itt van a legendás, hatszoros Grammy-díjas chicagói Earth, Wind and Fire zenekar, akik a hosszú évtizedek során a funky, az rn’b, a pop és a disco műfaját is magukénak mondhatták. Legnagyobb slágereik a Shining Star, a Getaway, a Boogie Wonderland, az After The Love Has Gone és a Let’s Groove.

És kitüntetik a népszerű oktató-gyereksorozat, a Szezám utca egykori alkotóit is, mely 1969 óta van jelen az amerikai családok életében, és melynek új változatát manapság is sugározzák.