Ő lehet Eric herceg A kis hableányban - popsztárt szemeltek ki az élőszereplős Disney meséhez

A One Direction egykori tagját szemelték ki Ariel szerelmének.

A One Direction egykori tagja, a szólóban is sikeres Harry Styles lehet Ariel kedvese a Disney új élőszereplős meséjében – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Harry Styles (Fotó: Getty Images/Dia Dipasupil)

A 25 éves énekes egyelőre maga nem erősítette meg a hírt, az azonban már egészen biztos, hogy A kis hableányt a 19 éves Halle Bailey alakíthatja. A hírportál információi szerint a stábhoz csatlakozhat még Melissa McCarthy, Jacob Tremblay és Awkwafina is.

Halle Bailey (Fotó: Getty Images/Kevin Winter)

A filmet az a Rob Marshall rendezi, aki a Mary Poppins visszatért jegyzi. A filmet leghamarabb 2020 elején kezdik el forgatni.