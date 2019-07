Ukrajnában neveli egyedül amerikai színésznőtől született kislányát Vlagyimir Klicsko

A szorítóba tavasszal visszatért bokszoló a szülei segítségével próbája megállni a helyét.

Hayden Panettiere és Vlagyimir Klicsko közel egy éve nem alkot egy párt. A pár kapcsolata a szakítás ellenére állítólag baráti, és úgy tervezték, hogy közösen nevelik tovább négyéves lányukat, Kayát. A gyermek azonban az édesapjával és nagyszüleivel él Ukrajnában, az anya pedig emiatt ritkán látja csemetéjét – számolt be róla a Just Jared.

Hayden Panettiere és Vlagyimir Klicsko (Fotó: Getty Images/Venturelli)

A színésznő sokáig szülés utáni depresszióval küzdött, majd a szakítás után magánélete is igen zűrös lett. Hayden új párja, Brian Hickerson ugyanis heves természetű férfi, aki több alkalommal bántalmazta is a sztárt, most pedig családon belüli erőszak vádjával kell a bíróság elé állnia. Nem csoda tehát, hogy a pár kislánya Európában él egy nyugodt és kiegynsúlyozott környezetben, bár az egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzet sem tartható sokáig, a kicsinek ugyanis szüksége van az édesanyjára.

Panettiere és Klicsko 2009-ben találkoztak egymással egy ismerősük könyvbemutatóján, ahol azonnal érezték, hogy megvan közöttük a szikra. “Amikor megismerkedtünk, azt mondtam neki, hogy ‘óriási vagy’, ő pedig azt felelte erre, hogy ‘te pedig apró’. Ez volt az a pillanat, hogy tudtam, passzolunk” – nyilatkozta akkor a hazánkban leginkább a Hősök és a Nashville című sorozatból ismert színésznő.

A pár 2013-ban jegyezte el egymást, azonban az esküvőt először gyermekük születése miatt halasztották el, utána pedig a menyasszony szerette volna visszanyerni versenysúlyát. Végül sosem jutottak el az oltárig.