John Krasinski örömteli hírt jelentett be

Közösségi oldalán tudatta a világgal, hogy belevágott a sokak által nagyon várt új projektbe.

Nem sokat vacakoltak a Paramount stúdiónál a tavalyi Hang nélkül című horrordráma kapcsán, a 340 millió dolláros bevétel meggyőzte a fejeseket, így rábólintottak a folytatásra. Ezt maga John Krasinski rendező árulta el még februárban az Instagramján: „Itt az ideje visszatérnünk! Jön a második rész 2020 májusában!” – szólt a poszt egy meglehetősen baljós, hideglelést okozó fotó kíséretében.

Emily Blunt és John Krasinski (Fotó: Getty Images/Gregg DeGuire )

Most azonban a lehető legjobb hír érkezett a második epizódról, elkezdődött ugyanis a forgatás. John ezt egy a film csapójáról készült fotóval tudatta rajongóival. A folytatásban ismét láthatják majd a nézők John feleségét, Emily Bluntot, Millicent Simmondsot és Noah Jupe-ot is. A stábhoz újoncok is csatlakoztak, a Just Jared információi szerint Cillian Murphy és Brian Tyree Henry is szerepet kapott a moziban, míg John karaktere vélhetően nem szerepel a forgatókönyvben, melyet ezúttal is ő maga ír és rendez meg.