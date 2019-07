Daniel Radcliffe könnyekben tört ki, miután elolvasta dédnagyapja utolsó sorait

Az egykori gyereksztárt megindította rokona sanyarú sorsa.

A Who Do You Think You Are? családfakutató műsor mindig tartogat a nézőknek drámát, ahogyan sztárvendégeinek is.

Ezúttal a Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe őseinek járt utána a sorozat csapata, mely kutatómunka során kiderült, hogy a színész dédnagyapja öngyilkosságot követett el, ráadásul búcsúlevelére is rábukkantak, melynek olvasása közben Daniel nem tudta visszafogni a könnyeit.

A rokon, név szerint Samuel Gershon azután vetett véget önkezével az életének, hogy 1939-ben kirabolták a családi ékszerüzletet, a rendőrség azonban azzal vádolta meg őt, hogy a biztosítási pénz miatt csak megrendezte a dolgot.

Radcliffe egyébként egy régi családi fotóval is gazdagodott, méghozzá őse, Louis Gershon portréjával, akire a színész tagadhatatlanul hasonlít.