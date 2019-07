Bradley Cooper is eleresztette magát - fontosabb dolga van, mint edzőterembe járni

A színész tényleg csak néhány kilót szedett fel, amit a közösségi médiában azonnal ki is szúrtak.

Néhány napja az elképesztő testű Jason Momoát támadták be a rosszindulatú kommentelők, amiért aputeste lett a nyárra, ami erős túlzás. Most viszont Bradley Cooperen a sor, aki ahogy a Dailymail képein is látszik, melegítőben és pólóban nem a szokásos sármőr formáját nyújtotta, miközben Laura Dern színésznővel sétálgatott New Yorkban.

Bradley Cooper hanging out with his friend Laura Dern in New York (July 13) pic.twitter.com/7qh7Nw27JU — BRADLEY-COOPER⋅NET (@bradcoopernet) 2019. július 14.

Miután lecsengett Cooper rendezői debütálása, a Csillag születik, majd kapcsolata kislánya anyjával, Irina Shaykkal is véget ért, a színész elkezdte kerülni a nyilvánosságot, ez idő alatt pedig láthatóan felszedett néhány kilót. De miért is lenne ezzel baj? A színészt megviselhette párkapcsolati kudarca, teljesen érthető, ha most azon dolgozik exével, hogy gyermekük ebből semmit se érezzen meg, minthogy non-stop edzőterembe járjon, amit néha egy szerep kifejezetten megkövetel.

Az IMDB szerint azonban Bradley folyamatban lévő filmjei még csak az előkészületek fázisaiban járnak, így ha azok miatt látványos hasizmot is kell majd villantania, még arra is bőven van ideje.