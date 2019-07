Brad Pitt most bebizonyította, hogy igazi mókamester

Ő és Leonardo DiCaprio új filmjük sajtótájékoztatóján vidámkodott egyet.

Quentin Tarantino kilencedik filmje lázban tartja a világot. A Volt egyszer egy Hollywood azonban a kamera túloldalán sem lehetett mindennapos. Amikor két jóbarát színész egyazon filmbe keveredik, az mindkettőjük számára jutalomjáték.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino és Margot Robbie (Fotó: Getty Images)

Los Angelesben tartották azt a fotózással egybekötött sajtótájékoztatót, melyen az összes nagyágyú részt vett a filmből. Brad és Leo mellett Margot Robbie, Tarantino és David Heyman producer is jelen volt, ez utóbbi nem annyira szokványos dolog, főleg a pózolás része miatt.

Leonardo nyugodt volt és kedves, Brad pedig egészen felszabadult. Úgy tűnik, kifejezetten jól viseli azt a szabadságot, amit Angelina Jolie-tól való elválása hozott, annak ellenére, hogy gyerekeit ritkábban látja.

brad pitt is the coolest pic.twitter.com/RBmEZsNpO5 — nadine (@NADlVlNE) 2019. július 11.

A protokoll beálláson kívül a stábot is a fotós stábot is szórakoztatta, ugyanis balettosokat megszégyenítő mozdulattal ugrált kolléganője, Margot előtt, ezzel pedig el is készült a hét fotóbombája.