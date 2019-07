Robert De Niro és fia filmes álomgyárat épít New Yorkban

A streamingszolgáltatók egyre növekvő produkciós igényei miatt New York lehet az új Hollywood, így a befektetés bizonyára megtérül majd.

Robert De Niro egy befektetői csoporttal újabb nagy filmstúdió létrehozásán fáradozik New Yorkban, ahol már négy nagy stúdió működik – számolt be róla a The New York Times szerdán.

Robert De Niro (Fotó: Getty Images)

A húszas-harmincas években New Yorkban virágzott a filmipar, majd Hollywood vette át a vezető szerepet. De Niróék azonban abban bíznak, hogy a város által az ágazat számára teremtett kedvező gazdasági környezet és a streamingszolgáltatók egyre növekvő produkciós igényei miatt New York lehet az új Hollywood.

De Niro és fia, Raphael egy befektetői csoporttal 400 millió dollárból (116 milliárd forintból) akarja létrehozni a Wildflower Stúdiót Queensben (New York egyik kerülete). Az elképzelések szerint nemcsak műtermeket építenek majd, hanem teljes produkciós apparátust biztosítanak, amely az utómunkákat is el tudja végezni.

A 20 ezer nézetméteres telket, amelyen a stúdió lesz, a híres Steinway & Sons zongoragyártó cégtől vásárolják meg. A területen eddig az elkészült zongorákat raktározták. Jelenleg a brooklyni, 2004-ben megnyílt Steiner Stúdió a legnagyobb New Yorkban, ennél nagyobb filmstúdiók már csak Hollywoodban találhatók.

A The New York Times felidézte, hogy Robert De Niro a kilencvenes évek végén Harvey Weinsteinnel, az azóta szexuális zaklatási botrányai miatt elbukott filmmogullal már létre akart hozni egy filmstúdiót Brooklynban tucatnyi tévés és filmes műteremmel. Akkor azonban meghiúsult a terv, mert miközben Rudolph W. Giuliani polgármester már hajlott volna a támogatásra, a város jogi és pénzügyi aggodalmak miatt kihátrált mögüle. Ezt követően lépett színre egy új csapat, akik létrehozták a Steiner Stúdiót.