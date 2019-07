Giorgio Armani, az időtlen elegancia nagykövete 85 éves

Ő volt az első divattervező, aki hírességeket kért fel ruhái bemutatására és népszerűsítésére rangos eseményeken.

Nyolcvanöt éves Giorgio Armani olasz divattervező, aki ösztönösen megérzi még az apró stílushibákat is, “mint amikor egy villát rossz helyre tesznek az asztalon”.

Giorgio Armani (Fotó: MTI/EPA)

Bár fiatalon a filmrendezés érdekelte, miután elolvasta A. J. Cronin Réztábla a kapu alatt című orvosetikai kérdésekkel foglalkozó világhírű regényét, úgy döntött, orvos lesz. A középiskola elvégzése után meg is kezdte tanulmányait a milánói egyetemen, de végül két év után otthagyta az egészet, és csatlakozott a sereghez. A katonai szolgálat után 1957-ben a milánói La Rinascente áruházban kapott állást, divatbábukat öltöztetett, divattervezők között mozgott, és igyekezett kifürkészni a vásárlók kifürkészhetetlen szokásait.

Képzettség nélkül is óriási sikert aratott az első kollekciója

Megismerkedett Nino Cerruti divattervezővel, és nyolc évet töltött mellette asszisztensként. Minden előtanulmány nélkül tervezte meg Hitman nevű kollekcióját, amellyel berobbant a divatvilágba. Stílusával felhívta magára az Ungaro és Zegna divatházak figyelmét is. Egyre inkább szűknek érezte a rendelkezésére álló kereteket, a saját lábára akart állni. Szerencsés fordulat volt az életében, hogy találkozott a nála tizenegy évvel fiatalabb Sergio Galeotti üzletemberrel, akivel önálló stúdiót nyitott a divatos Corso Venezián. 1974-ben óriási sikerrel mutatták be kollekciójukat, amelyen már ott ékeskedett a fekete alapon fehér betűkkel írott Armani márkanév.

Armani szokatlan összefüggésben használt szokatlan anyagokat és kombinációkat. A férfiak számára egészen új stílust alakított ki, a lazán elegáns, lekerekített formákat pontosan szabott, kiváló minőségű anyagokkal társította. Mintha egy szobrász érintette volna meg a kelméket, újraértelmezte a hagyományos öltönyt, megszüntette a szigorú, merev “begomboltságot”, s még a kiváló angol gyapjúból is olyan kényelmes zakókat tervezett, mint a selyempizsama. A vállakat csapottabbra vette, a hajtókák keskenyebbek és hosszabbak lettek, a gombolás lejjebb költözött, így az alacsony férfiak magasabbnak látszottak, a magasak pedig még magasabbnak.

Hollywood jelentette a nagy áttörést

1975-ben a nők számára is előrukkolt egy határozott, férfiasabb stílussal. Cégéhez kommunikációs igazgatóként csatlakozott testvére, a stílusikon Rosanna Armani, aki korábban modellként vált ismertté. Az amerikai piac számára 1980-ban megtalálta cége legtökéletesebb reklámarcát Richard Gere filmszínész személyében, akinek ruhatárát Armani tervezte az Amerikai dzsigoló című filmhez. A filmvilághoz való szoros kötődését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kétszáznál is több filmhez tervezett ruhákat.

Giorgio Armani 1983-ban (Fotó: Getty Images)

Armani volt az első divattervező, aki hírességeket kért fel ruhái bemutatására és népszerűsítésére rangos eseményeken. Elsőként 1988-ban a Los Angeles Lakers edzője, Pat Riley állt kötélnek. Azóta már Armani öltözteti a filmsztárokat Gwyneth Paltrow-tól Julia Robertsig, Michelle Pfeiffertől Beyoncén, Cate Blanchetten, Clive Owenen, Reese Witherspoonon át George Clooneyig. Szintén az ő fejéből pattant ki, hogy az Oscar-díjkiosztó vörös szőnyegén Hollywood legnagyobb sztárjai ruhakölteményeiben parádézzanak, de a hírességeknek ezért soha egy fillért sem fizetett.

Amikor arról kérdezték, hogyan viseljék a sztárok ruhakölteményeit, hogy megjelenésük ragyogó és káprázatos legyen, így válaszolt:

“Elengedhetetlen az elegancia, hiszen a varázslat az eleganciából származik. Egyben legyen stílusos és időtlen, de semmiképpen nem túl trendi. Sem a ruhának, sem viselőjének nem szabad erőlködést sugallnia, nélkülözhetetlen a felszabadultság és a magabiztosság. A ruhának a sztárt kell láttatnia, nem az öltözetet és kiemelni az egyéniséget. És természetesen Armanit kell választani.”

A márka 2006-ban hatalmas nyilvánosságot kapott, amikor felkérték Tom Cruise és Katie Holmes esküvői ruháinak tervezésére, majd számtalan sztár színpadi megjelenését tette még ragyogóbbá ruhakölteményeivel, így Lady Gagáét a Monster Ball és a Born This Way turnén, de a Grammy és a MTV Video Music Awards díjátadókon is gyönyörködhetett kreációiban a közönség.

Nem csak tervező, hanem a világ egyik legbefolyásosabb üzletembere

Mára valóságos birodalmat épített ki, palettáján a férfi és női ruházaton kívül különböző kiegészítők, lakberendezés, parfüm, szemüvegek, sőt konyhai mosogatók is szerepelnek, de kávéházlánca és szállodája is van. A fiatal vásárlók meghódítására olcsóbb, de hasonlóan igényes kidolgozású ruhák forgalmazására született az Emporio Armani.

A divatcézár tervezte a 2012-es londoni olimpiai játékok olasz küldöttségének ruháját. Már korábban is dolgozott sportolókkal, alsóneműit David Beckham futballista és Rafael Nadal teniszező is reklámozta. A dúsgazdag tervező az Olimpia Milano kosárlabdacsapat tulajdonosa.

2015-ben állandó múzeumot nyitott Milánóban, amelyben régebbi és új kreációi kaptak helyet, emellett bemutatták terveinek rajzait, a divatbemutatóiról készült fényképeket és filmeket.