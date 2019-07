A Trónok harca egyik legkedveltebb szereplőjének őse is szerepel majd az előzménysorozatban

Június közepe óta hivatalosan is forog a Trónok harca előzménysorozata az Észak-Írország fővárosában található Titanic stúdióban és a tengerparton. A sorozatról nem sok információt osztanak meg a készítők, most azonban a Trónok harca írója, George R. R. Martin árult el néhány izgalmas részletet az állítólag Bloodmoon címet viselő új show-ról.

A sztoriról még mindig keveset tudni, de a már ismert történet előtt ötezer évvel lehet időben elhelyezni az új szériát, mely Westeros őslakosaira, az erdő gyermekeire összpontosít majd. S bár a Vastrón abban az időben még nem létezett, megannyi királyság uralta a világot.

“Ahogy megyünk vissza az időben, volt hogy kilenc királyság volt, még korábban tizenkettő, aztán visszaérünk oda, ahol 100 kisebb királyság volt. Ez az a korszak, amiről most szó van” – nyilatkozta Martin a Entertainment Weeklynek.

George R.R. Martin says Westeros will be divided into roughly 100 kingdoms in the #GameofThrones prequel

(via @EW) pic.twitter.com/C1DREMvr9K

— Game of Thrones Facts (@thronesfacts) 2019. július 9.