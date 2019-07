Adele menti meg Jennifer Lawrence leánybúcsúztatóját - vad bulinak ígérkezik

A korábban elmaradt összejövetel most a legjobb kezekben van.

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, Jennifer Lawrence maga is meglepődött, mennyire megviselte, hogy utolsó pillanatban megszervezett leánybúcsúztatójára senki sem tudott elmenni, így az lefújásra került.

Adele is reportedly organising a surprise bachelorette party for Jennifer Lawrence https://t.co/eY4nSTwLRy — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 2019. július 5.

A színésznőt, akit az év elején jegyzett el a művészeti galériában dolgozó Cooke Maroney, azonban úgy tűnik, hogy egyik legjobb barátnője, Adele menti majd meg. A The Sun magazin információi szerint Adele mindenképpen meg akarta lepni egy mókás partival a menyasszonyt, és már a meghívókat is elkezdte kiküldeni. Remélhetőleg erről Jennifer is tudott, mert ha nem, a kiszivárgott hír után, már biztos nem lesz túl nagy a meglepetés.

“A részletek bizalmasak, de ahogy kiérnek a meghívók, lassan összeáll a vendéglista. Vad bulizásnak ígérkezik, Jen szereti elengedni magát, tényleg bármi megtörténhet” – mesélte a bennfentes a lapnak.

A színésznő egyébként a kapcsolatáról adott első interjújában úgy fogalmazott, hogy korábban nem igazán tudta elképzelni magát férjes asszonyként, de a találkozás párjával megváltoztatta a dolgokat.

“Mikor megkért, először sorra vettem a fontos dolgokat. Hogyan érzek? Kedves? Szeretetreméltó? Tudom, hogy ez bután hangzik, de ő az igazi, azért, amilyen. Ő a legcsodálatosabb ember, akivel valaha találkoztam, és megtisztelőnek érzem, hogy én is Maroney leszek” – nyilatkozta.