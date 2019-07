Nem jelent terhet Celine Dion számára korábbi dala

A legtöbb ember számára szimpatikus, ha egy ünnepelt világsztár úgy öltözködik, mint bármelyik turista. A kanadai énekesnő, Celine Dion Párizsban egyszerű szürke blézerben, alatta egy „I love Paris” feliratú pólóban és fekete szoknyában sétált Párizsban – írja a Hollywood Life.

(Fotó: Marc Piasecki/GC Images)

Kiegészítőként szív alakú nyakláncot viselt. A Titanic rajongói pontosan tudják, mi az óceán szíve nyaklánc. Celine egy ilyet viselt az utcán, ami egyfajta tisztelgés a filmben az ékszert viselő Rose (megformálója Kate Winslet) karakterének.

Ebből is látható, hogy az unásig játszott és előadott My Heart Will Go On egyáltalán nem jelent Celine Dion számára terhet, holott a film és a dal már 22 éves.