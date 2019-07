Kate Hudson kilenc hónappal szülése után már forgat

A színésznőt New Orleansban kapták lencsevégre.

Mona Lisa and the Blood Moon – ez lesz annak a filmnek a címe, amelyben az egyik szereplő Kate Hudson, aki kilenc hónappal szülése után máris kamerák elé állt New Orleansban.

Áprilisban még azt nyilatkozta, az amúgy mindig is a fitt és egészséges életmódot élő színésznő, hogy néhány kilónyira van már csak a tervezett céltól a fogyásban. „Jól haladok, és mindezt stresszmentesen csináltam, nem aggódtam az étkezésen, és azon sem, hogy edzek-e vagy sem” – mondta.

Azt nem tudjuk, hogy a filmszerepe miatt látható-e a képeken egy hálós hastrikóban, piros sortban és citromsárga körmökkel, avagy ezt érezte megfelelőnek, mindenesetre nem teketóriázott, hamar visszatért a munka világába.