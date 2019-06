Elhunyt az Alf című sorozat főszereplője, Max Wright

A 75 éves Max Wright, akit legtöbben az Alf című vígjátéksorozat Willie Tannerjeként ismerhetnek, szerdán elhunyt kaliforniai otthonában. A TMZ információi szerint a színésznél 1995-ben limfómát állapítottak meg, a 24 évig tartó küzdelem ellenére végül a rák legyőzte.

