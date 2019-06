Shawn Mendes miatt szakíthatott a párjával Camila Cabello

Új klipjükben tagadhatatlanul szikrázik a két fiatal énekes között a levegő.

Új sztárpár a láthatáron! Miután a minap debütált Shawn Mendes és Camila Cabello közös klipje, a túlfűtött hangulatú Señorita, a rajongók azt találgatják, vajon a való életben is így szikrázik-e a páros között a levegő.

Több magazin is arról cikkezett a napokban, hogy a duett kapcsán nagyon is összemelegedett egymással a két popsztár, szerdán pedig arról számolt be a People magazin, hogy Camila egy év után szakított párkapcsolati tanácsadó partnerével, Matthew Hussey-val.

Matthew Hussey és Camila Cabello (Fotó: Getty Images/Emma McIntyre /VF19)

Mendes és Cabello négy éve már adott ki egy közös dalt, a “I Know What You Did Last Summer” Sawn Handwritten című albumán jelent meg, és már akkoriban is azt pletykálták, hogy több van közöttük barátságnál.

Hogy ezúttal igaz lehet-e a románc híre, az még megerősítésre vár a pártól, mindenesetre a Señorita forró pillanatinak leforgatása Camila szerint nem volt egyszerű, néhány pohár bor el is fogyott, mire le tudta vetkőzni a gátlásait.