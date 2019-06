Eddig nem történt hasonló egy James Bond-forgatáson sem - a kukkolás is kipipálva

Rejtett kamerát találtak a női mellékhelyiségben.

Letartóztattak egy 49 éves férfit, név szerint Peter Hartley-t, mivel kamerát szerelt a 25. James Bond-film forgatásán, a Pinewood Studios női mosdójába – számolt be róla az Independent.

Daniel Craig (Fotó: MTI/EPA)

Sok minden történt már eddig is az utolsó Daniel Craig főszereplésével készülő produkció felvételein. A főszereplő bokáját törte, mely miatt műteni kellett, maga a trónörökös, Károly herceg is látogatást tett a minap a stúdióban, most pedig a kukkolás is kipipálható a listáról, mely egyedülálló eset, hasonló egy korábbi film esetében sem történt.

A film egyébként sínen van, és a bemutató dátuma sem késik, ebben néhány hete a film hivatalos oldala is megerősítette a rajongókat.

“Daniel Craignek lesz egy kisebb bokaműtétje, a jamaicai forgatáson szenvedett sérülés miatt. A produkció munkálatai nem állnak le Daniel felépülési időszakában sem, mely várhatóan két hét lesz. A film továbbra is 2020 áprilisára várható.”