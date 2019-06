Naomi Watts szerint a rajongók imádni fogják a Trónok harca előzménysorozatát

Nagy a teher a stábon, hiszen a világ egyik legkedveltebb sorozatával fogják összehasonlítani az új produkciót.

Bár csupán néhány hét telt el azóta, hogy befejeződött a milliók által szeretett Trónok harca, máris van miért izgatottnak lenni, ugyanis Belfastban már forog az 5000 évvel a már ismert történet előtt játszódó előzménysorozat, melynek főhősnőjét alakító Naomi Watts először nyilatkozott a szériáról.

Naomi Watts (Fotó: Getty Images/Cindy Ord)

“Nagyon izgatott vagyok miatta, libabőr az egész. Igaz kissé ijesztő, de izgalmas is, hogy egy ilyen sorozatot követünk, mely felrobbantotta a világot. Minden a Trónok harcához köthető, a reklám, a cikkek, egy kalap alá vesznek vele, és ez persze rémisztő is. Remélhetőleg a rajongók ezt is nézik majd, és találnak valami újat és érdekeset ebben a világban is. Szerintem nem hagyjuk őket cserben, nagyszerű emberek készítik a szériát” – idézi Naomit az Elle magazin.

Tavasszal a The Sun arról számolt be, hogy a széria a Bloodmoon címet kapta, melyet eddig nem erősített meg az HBO, sem a készítők. Watts mellett olyan sztárok szerepelnek a sorozatban, mint Jamie Campbell Bower és Toby Regbo. Az első rész premierdátumáról még nincs hír, de leghamarabb jövőre tűzhetik műsorra.