György herceg tanára beházasodik - Vilmos herceg legjobb barátjának mondja ki az igent

Előkelő körökben élheti életét a kis herceg tanítónője.

Nem állítja senki, hogy nem igaz szerelemről van szó, mindenesetre, ha Katalin hercegné és Vilmos herceg nem dönt úgy, hogy Györgyöt a Thomas’ Battersea iskolába íratja, akkor Lucy Lanigan-O’Keeffe biztos nem csinál ilyen jó partit.

Thomas van Straubenzee és Vilmos herceg (Fotó:Getty Images/Max Mumby/Indigo)

A pontos történet nem ismert, mindenesetre a kis György tanára és Vilmos egyik legjobb barátja, Thomas van Straubenzee jegyben jár – számolt be róla a Just Jared. A pár már az esküvőt tervezgeti, ahol ráadásul Vilmos és Katalin is a vendégek között lesz, sőt, György herceg esküvői apród (page boy), míg húga, Sarolta hercegnő koszorúslány lehet a lagzin.

Sarolta hercegnő és György herceg (Fotó: Getty Images)

A vőlegény egy iskolába járt Vilmos és Harry herceggel, azóta közeli barátságot ápolnak, Thomas ráadásul Sarolta hercegnő keresztapja is.