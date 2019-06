Retró felvétellel ünnepelte Christina Aguilera, hogy 20 éves lett debütáló slágere

A Mickey Mouse Club egykori üdvöskéjének dala, a Genie in a Bottle volt 1999-ben az egyik legnagyobb sláger.

Csak úgy rohan az idő, Christina Aguilera első slágere, a “Genie in a Bottle” húsz éve debütált, amitől nem is érezhetnénk öregebbnek magunkat. A szombati évfordulóról természetesen az énekesnő is megemlékezett, aki egy retró “hogyan készült” videót posztolt közösségi oldalára.

“Sziasztok drágáim. Ma húsz éve debütált a Genie in a Bottle, amitől most rám törtek az érzelmek. Csak 18 éves voltam, emlékszem, hogy épp Japánból tartottam haza, amikor megláttam, hogy első lettem a Billboard toplistáján. Annyira hálásnak és áldottnak éreztem magam, és boldog voltam, amiért ti is annyira szerettétek, amennyire én. Köszönöm, köszönöm, köszönöm, hogy azóta is velem vagytok. Az én harcosaim, szeretlek titeket!” – idézi Christinát a Just Jared.

A 38 éves énekesnő legutóbbi albuma, a Liberation tavaly májusban jelent meg, és a hetedik legjobb amerikai album lett a toplistán. A díva egyébként ismét koncertezik, Xperience című show-jával jelenleg Las Vegast kápráztatja el hétről hétre.