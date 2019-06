Közös fotót szeretne Sylvester Stallonéval? Az ára több, mint háromszázezer forint

A színész nem osztogatja majd ingyen a szelfiket a sokakat felháborító londoni rendezvényen.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki összemosolyogna egy szuper fotót Sylvester Stallonéval. A színész szeptemberben és októberben is új és egyben utolsó Rambo-moziját, a Last Bloodot fogja promózni egy szmokingos londoni rendezvényen, ahol az arra jegyet váltók eddig soha el nem mesélt történetek fültanúi lehetnek, miközben lágy zenei aláfestésre elfogyaszthatnak egy háromfogásos vacsorát, licitálhatnak egy-egy különleges Sly-relikviára, és persze közös fotóra is lesz lehetőség – számolt be róla a Dailymail.

Exkluzív parti és exkluzív árak. Százezrekbe került majd egy közös kép a színésszel (Fotó: Getty Images/Chris Farina)

A belépőjegyek 125 és 325 font között mozognak, melyek nem tartalmazzák a profi fotós csomag árát, az plusz 849 fontba kerül majd, ami közel 308 ezer forintnak felel meg. Ezért a rajongó nem csak egy tökéletes portrét kap, hanem egy Stallone által arany tollal aláírt bekeretezett emléket, mely ezzel együtt is igen borsos. Ez az opció azonban csak 10 fő számára lesz elérhető, míg 495 fontért, azaz megközelítőleg 180 ezer forintért további 100 szerencsés minden flanc nélkül mosolyoghat össze egy képet a sztárral.

Sok rajongó persze Twitteren azonnal szót emelt az árazás miatt. “Szégyen, hogy el kellene adni a vesémet azért, hogy ott lehessek. Szeretnénk menni, de ennyi pénzt egy képért?” – szól az egyik felháborodott fan megjegyzése.