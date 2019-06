A szépek legszebbje: Nagypál Krisztina erős és pozitív kisugárzásának köszönheti a koronát

Rettentően jó érzés volt, főleg ilyen erős mezőnyben nyerni, hiszen tényleg igazán gyönyörűek voltak a lányok - nyilatkozta a szépségkirálynő a hirado.hu-nak.

Nagypál Krisztina fejére került a Magyarország Szépe 2019-es döntőjén a korona, így a 22 éves, igézően kék szemű fiatal lány képviselheti Magyarországot a világ egyik legrangosabb szépségversenyének világdöntőjén, a Miss Worldön, amelyet Thaiföldön rendeznek meg december 7-én.

A győztes 22 éves budapesti Nagypál Krisztina (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az élő show másnapján beszélgettünk a nyertessel, aki a hirado.hu-nak azt is elárulta, milyen érzés úgy ébredni, hogy ő hazánk legszebbje.

Mit éreztél, sejtetted, hogy ilyen eredménnyel végezhetsz?

“Rettentően jó érzés volt, főleg ilyen erős mezőnyben nyerni, hiszen tényleg igazán gyönyörűek voltak a lányok. Szerintem az utolsó pillanatig nem lehetett érezni, hogy ki fogja megnyerni a versenyt, vagy hogy hogyan fog alakulni a top 5, vagy a top 3, és tényleg elképesztő volt, hogy a végén az én nevemet mondták.

Mit gondolsz, mivel győzted meg a zsűrit?

“Magamat adtam, és a végén már azt éreztem, hogy meglehet a top 3. Végig próbáltam a természetes szépséget képviselni, a zsűrinek és a nézőknek talán átjött az, hogy van egy erős és pozitív kisugárzásom, és lehet, hogy ez szimpatikus volt számukra.”

Az elmúlt hetek kihívása és a rengeteg energiát felemésztő munka után Krisztinának kijár a pihenés, ez azonban még várat magára, hazánk legszebbje ugyanis kedden államvizsgázik a Budapesti Metropolitan Egyetem Emberi erőforrás szakán. Az interjú során azonban alig volt érezhető hangjában az izgulás, Krisztina magabiztos ezzel a megmérettetéssel kapcsolatban is.

Hogy érzed magad, van-e még energia, amit mozgósítani tudsz a holnapi vizsgára?

“Persze mindig van tartalék energia, de az igazság, hogy már korábban is nagyon sokat készültem rá. Két héttel a tábor előtt nem tartottam pihenőt, az edzés után egész nap tanultam az államvizsgára, nem is nagyon mentem sehova. De ma is egész nap tanulok és kávét kávéval iszok, hogy ébren tudjak maradni, mivel nem sokat tudtam pihenni, de szerintem a vizsga után kidőlök, és csak pihenni fogok egy napot, utána pedig megkezdem a felkészülést a világversenyre.”

Krisztina a versenyen a természetes szépséget képviselte (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A vizsga után már bizonyára jut idő az ünneplésre is, vannak-e már terveid?

“Tervezek a barátaimmal és külön a családommal egy kis összejövetelt, valamint, amikor indultam a táborba, akkor volt a párom születésnapja, így most majd azt is bepótoljuk. Emellett nyaralást is tervezünk, de nem tudjuk még hogy hova, de egy egyhetes külföldi kiruccanást még szeretnénk.”

Kivel osztottad meg először a győzelmed hírét?

“Édesanyámat hívtam fel, aki nagyon örült. A családom együtt nézte a nagypapámnál az egész műsort, és nagyon büszkék és boldogok voltak, hogy így sikerült a verseny. A show utáni afterparti után még én hajnalban átmentem anyukámhoz, a koronával és az ékszerekkel, hogy megmutassam magam. Pizsamában nyitott ajtót és azonnal a nyakamba borult.”

A győztes Nagypál Krisztina (k), valamint Gaál Tímea első udvarhölgy (b) és Csonka Rebeka második udvarhölgy (j) a Magyarország Szépe – Miss World Hungary döntőjén (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A verseny után hogyan tovább, tudod-e mivel szeretnél foglalkozni?

“Szívesen kipróbálnám magam az emberi erőforrás, a HR területén, de ugyanakkor nagyon vonz a média világa is, kicsi korom óta pedig modellkedem is. Műsorvezető is szívesen lennék, de akár egy saját márkával is megpróbálkoznék.”

Végül pedig mit tanácsolnál azoknak a lányoknak, akik szívesen részt vennének a Magyarország Szépe versenyen, de eddig nem mertek jelentkezni?

“Azt mondanám nekik, hogy ne gondolkozzanak el azon, hogy induljanak-e vagy sem, ha már megfordult a fejükben, akkor legyen annyi bátorságuk, hogy jelentkeznek. Itt tényleg egy olyan csapat állna mögöttük, akik felkészítik őket mindenre, és ha igazából bátrak és egy kicsi önbizalmuk is van, érdemes belevágni, pozitívan kell hozzáállni.”

Nagypál Krisztina egy évig viselheti a Miss World Hungary koronáját, továbbá övé lesz egy új autó, egy egymilliós reklámszerződés, valamint egy két fős, egzotikus utazás is. A második udvarhölgy Csonka Rebeka lett, aki elnyerte a legszebb mosoly címet is, az első udvarhölgynek pedig Gaál Tímeát választották. A közönségdíjat Lakatos Lilla érdemelte ki.