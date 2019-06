A Trónok harca Tyrionja talán nem is tudja, de Jason Momoa benevezte magukat egy közös filmre

Méghozzá Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito egy régi klasszikusára.

Jason Momoa késznek érzi magát arra, hogy felvegye Arnold Schwarzenegger cipőjét, szívesen szerepelne ugyanis az osztrák izompacsirta 1988-as filmjének, az Ikreknek az új változatában. A filmben Danny DeVito helyett pedig ki más, mint Peter Dinklage alakíthatná testvérét, kollégája és barátja a Trónok harcából.

Jason Momoa, felesége, Lisa Bonettel és Peter Dinklagel (Fotó: Getty Images/Jeff Kravitz)

“Azt a mindenit, mutassátok hol kell aláírni! Benne vagyok, ez tényleg fantasztikus lenne, imádom azt a filmet!” – reagált szinte bőréből kiugorva Jason arra a kérdésre, hogy elvállalná-e a szerepet, ha felajánlanák neki. Momoa épp Texasban, egy filmes rendezvényes promózta a DC-filmeket, amikor nekiszegezték ezt az ötletet, melyre ő ezzel be is nevezte magát és Petert, most már csak egy önjelölt rendező kell, aki hallva a történteket tető alá is hozza a dolgot.

Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito az Ikrek című filmben (Fotó: Getty Images/Moviepix)

Jason jelenleg Amerika és Magyarország között ingázik, hiszen folyamatosan folynak a Dűne remake-jének forgatásai, miközben Dinklage épp az Angry Birds 2-höz kölcsönzi a hangját – írja a Dailymail.