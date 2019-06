Keanu Reeves vélhetően csak kapkodja a fejét, hiszen mindenki őt akarja

Felröppent a pletyka, hogy Marvel-hős lesz, sőt az is, hogy szerepel a Hobbs & Shaw-ban.

Keanu Reeves most mindenhol ott van, mert éppen újra felívelt a karrierje, méghozzá erősen. A hallatlanul népszerű John Wick-franchise mellett szerepel az új Toy Storyban (mint hang), és iparági hírek szerint hamarosan szuperhős is lesz a Marvel-univerzumban. Kevin Feige épp a minap vallotta be, hogy szinte minden filmjüknél felkeresték Keanut, hátha igent mond végre, és a közeljövőben sem hagynak fel jó szokásukkal.

Keanu Reeves (Fotó: Getty Images/Christian Petersen)

Ami azonban már biztos, hogy a sztár visszatér a Bill és Ted franchise-ban (amely karrierjének első mérföldköve volt), videójáték-hősként is foglalkoztatják, miközben egyre több kiváló tévés szereppel kínálják meg.

Nem csoda tehát, hogy a rajongók körében elterjedt a hír: szerepet kapott a Halálos iramban: Hobbs & Shaw-ban. Pedig nem, holott a feltételezés nem teljesen elrugaszkodott gondolat, hiszen a Halálos iramban-franchise sorra begyűjti a legnagyobb sztárokat, így került bele az évek során Dwayne Johnson, Jason Statham meg az Oscar-díjasok: Helen Mirren és Charlize Theron is.

„Imádom Keanut – írja a Twitteren Dwayne Johnson, aki Hobbsot alakítja. – Karrierje egyik csúcspontján van. Beszéltünk arról, hogy öcsém, valamikor csinálunk együtt valamit. De az nem a Hobbs & Shaw. Keanu nincs benne.”

Ugyanakkor Johnson az MTV-nek adott interjújában elárulta, hogy azért lesz egy meglepetés-szereplő a Hobbs & Shaw-ban, de ez tényleg legyen meglepetés. A Hobbs és Shaw-ban Dwayne Johnson és Jason Statham karakterei együtt mentik meg a világot a genetikalilag felturbózott Idris Elbától.