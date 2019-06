Mila Kunis és Ashton Kutcher nem hagyta szó nélkül, hogy állítólag válnak

A pár megszokta, hogy rendszeresen valótlanságot állítanak róluk a sajtóban, amiből ennyi idő után már örömmel csinálnak viccet.

Az In Touch Weekly a héten a címlapján számolt be róla, hogy szakított Hollywood egyik álompárja, Mila Kunis és Ashton Kutcher. Azonban mielőtt sokan a szívükhöz kapnának, ebből természetesen egy szó sem igaz, ezt pedig ők maguk is megerősítették. Tették ezt egy a Just Jared által is megosztott parádés videóban, melyben viccesen a kitalált válásuk okait boncolgatták.

“Mindennek vége köztünk! Úgy éreztem, hogy megfojtasz” – foglalta össze a róluk szóló cikkben olvasottakat Mila. “Elnyomtalak? Ennyire zsarnokoskodó lennék? – kérdezett vissza Ashton a poénos videóban, amire felesége azzal kontrázott rá, hogy elköltözött a gyerekekkel, mivel Ashtonnak kiderült egy sötét titka.

A pár egyébként 2015-ben házasodott össze, és két gyönyörű gyermekük van, a négyéves Wyatt, és a kétéves Dimitri.